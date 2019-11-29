屏東巧克力在世界競賽中摘金得銀，卻被詐騙集團相中，在網路購物上行騙。（林和生攝）

有著巧克力界奧斯卡之稱的「世界巧克力大賽」全球決賽，來自屏東品牌豪奪7金25銀6銅，堪稱賽事大贏家，但這殊榮也引來不肖業者覬覦，先盜用店家照片，再冒名販售低價巧克力，不僅消費者受害，連業者也被抱怨電話灌爆，大夥無奈地說：「真的是樹大招風」。

屏東縣政府近年來積極推廣三黑三紅產業，其中可可巧克力在全球掀起一股熱潮，ＩＣＡ主席Martin Christy日前在全球競賽頒獎典禮上，對著全球巧克力業者說道：「大家要注意囉，台灣巧克力來勢洶洶！」

但在3周前，邱氏咖啡巧克力負責人邱銘松就接到國外女兒來電，指稱自家品牌遭盜用，後續每天都接到接近百通電話，都是消費者在網路購買後的抱怨，他們隨即報警，警方查出ＩＰ竟是來自境外，根本找不到人。

在世界巧克力賽奪金的曾志元也無奈地說，網站上打得金牌巧克力，結果消費者就把矛頭指向他們，已經接了1個月的客訴電話，有人劈頭就罵，他們還是只能耐心解釋，那不是自己商品。

屏東縣刑警大隊副大隊長林紅忠表示，這種一頁式廣告購物詐騙特徵包括，，網址怪異冷僻、非一般常見網域，標價下殺超優惠，僅用通訊軟體作為客服工具，就必須多方查證，才能避免上當，若真遇到類似廣告，也可利用165反詐騙專業檢舉。

(中時 )