高雄國際旅展29日登場，預估產值將突破10億元。（柯宗緯攝）

高雄冬季旅展活動中揭曉由《旅讀中國》雜誌主辦「2019 美麗中華創意遊」獎助計畫得獎者。（旅讀中國提供）

高雄國際旅展29日起一連4天在高雄展覽館登場，各家廠商優惠殺很大，農曆年產品直砍2萬元，世界夢號遊日第3人0元，國內離島2000元起，預估吸引22萬人次，創造逾10億元產值。高市觀光局也打造高雄館推薦十大伴手禮及「一心三線」遊程。

高市旅行公會理事長吳盈良指出，冬季旅展推出農曆年產品，一般賣破4萬元，今年直接砍到剩2萬初頭，這是往年所沒有；旅客可以趁航空公司、旅遊商品推出早鳥優惠，一次買到暑假6月前的優惠產品。

吳盈良表示，最引發關注的世界夢號，推出第1人原價，第2人半價，第3人0元的優惠，該優惠限定在高雄旅展；韓國行4999元兩人成行、買一送一；國內旅遊的部分，澎湖2000元起、金門2500元左右。

高市觀光局打造「高雄館」，副局長葉欣雅指出，此次主打「一心三線」，高雄以西有市中心便捷交通網絡串連觀光景點；東線山城旗美9區連接寶來不老、茂林溫泉及紫斑蝶及「東高慢食旅」品牌，北線為海線市區，從產地到餐桌推生態旅遊；中線的岡山、鳳山以軍事跟古蹟觀光為主。

「高雄館」現場邀來11月觀光代言人「旅行沙舟」張J站台，將大手筆送民眾各式豐富贈品，有體驗高雄港風情的文化遊艇、金棧遊港船票及義大遊樂世界、鈴鹿賽道樂園及智崴i-Ride飛行劇院優惠票券，及送出高雄峴港來回機票1張，讓旅客再次探訪高雄城市之美。

高雄冬季旅展活動中揭曉，由《旅讀中國》雜誌主辦「2019 美麗中華創意遊」獎助計畫，獲獎團隊包括「最佳紀錄片獎」--臺北大學林攸宣、鍾悅耳；「最佳圖文記錄創作獎」--文藻外語大 學李依恬、胡鈺苓、沈昕睿及屏東大學陳安柔、婁楠、何佩倫、高培馨兩組；「最佳田野調查獎」及「最佳活動精神獎」皆由彰化師範大學楊皓雲、佘明星獲得。

獲得「最佳紀錄片獎」是台北大學的林攸宣與鍾悅耳，攸宣來自彰化，悅耳來自杭州， 他們紀錄了這兩個城市的庶民小吃：小時候大餅和蔥包燴，透過兩地婦女製作食物的手，勾起濃濃的人情味，談到家庭、人生、社會環境，也談到面對生命所選擇的向陽熱情，被評審們一致推選為在平凡生活中發現感動的紀錄片。

(中時 )