陳菊（圖右）偕立委何欣純（圖中），一同出席婦女座談會。（張妍溱攝）

總統府秘書長陳菊29日到台中市大里區為同黨第7選區（太平、大里區）立委何欣純輔選，陳菊表示，這次選舉對民進黨來說最重要的一戰，全世界的人都在看，台灣人守護自由民主與和平的生活，呼籲支持者投下神聖一票，支持總統蔡英文、政黨票投民進黨。

陳菊偕立委何欣純，一同出席婦女座談會，陳精湛的主持功力頗受支持者青睞；她回憶過去美麗島的時代，迄今已經40年，昔日忍受許多政治的恐嚇，但為了守護台灣民主，站出來為台灣人民主而爭，且要繼續拚下去。

台灣目前進入網路世界；陳菊說，間諜可以操縱20多萬的帳戶，製造聲量，談到網路虛擬事件抹黑，她指在高雄市長任內，到擔任總統府秘書長，發現民進黨遭假消息、假新聞亂打得東倒西歪，委屈地說，發現世界不同了，要有能力去抵抗。

陳菊在與何欣純的座談會中表示，香港過去的自由民主已變樣，2020大選為台灣守護民主而戰；陳菊昔日在民進黨造勢活動上主持分貝高，令大家印象深刻，何欣純則被視為民進黨新生代的接班人，現場陳菊頒給何欣純「台灣之聲」麥克風看板，象徵傳承交替。

(中時 )