高市衛生局29日舉辦「失智照護服務成果發表會」，衛生局長林立人指出，今年布建8個共同照護中心為全國第3多，而52個失智據點數也是全國第1，另也建置130家失智友善診所，提升確診率及建全失智照護網絡，成效有目共睹。

為提供完善失智照護體系，衛生局布建社區失智照護資源，截至今年10月止，8家共照中心個案管理服務人數共7017人，辦理社區失智識能公共教育計214場次、1萬2351人參與，並辦理失智專業與照服員人才培訓2538人。

衛生局指出，52處「失智社區服務據點」累計服務逾2000位失智長輩及家屬，提供認知促進緩和失智課程、照顧者訓練課程、照顧者支持團體及安全看視等5項服務項目計服務超過10萬人次，服務人數較去年成長2倍，各服務量績效亮眼。

今年成果發表會以「感恩」為主軸，採圓桌方式進行，象徵高雄市失智照護網絡是「一家人」概念，由失智共照中心、失智社區服務據點互道感恩。

衛生局表示，失智共照中心的個管師與失智據點工作人員，常要面對不同失智者與照顧者的複雜樣態，透過成果發表讓第一線工作人員互相道謝打氣，提昇照護人員工作士氣。

(中時 )