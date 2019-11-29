據南韓中央日報29日報導，正在南韓訪問的越南總理阮春福與三星電子副董事長李在鎔（51歲）會面，邀請三星電子在越南建設半導體工廠，並承諾將給予破格優惠待遇。

11月28日，阮春福與李在鎔、現代汽車集團首席副董事長鄭義宣（49歲）在首爾漢南洞君悅酒店會面談話。據說，是越南總理辦公室主動向三星和現代汽車發出了談話邀請。阮春福為參加韓·東協特別領導人會議，於11月24日抵韓訪問。

越南通訊社「Tintok」（音）報道稱，阮春福「邀請三星將應用大量新技術的半導體工廠設在越南」，並承諾三星在越南建造半導體工廠將獲得包括稅收政策在內的破格優惠待遇。現在越南建有英特爾組裝工廠、日本瑞薩設計中心等半導體相關生產設施。李在鎔向阮春福承諾「計劃2022年在越南開館的三星研發中心將聘用3000名當地工程師」。

目前三星電子在越南設有智慧型手機、電視機和生活家電工廠。尤其是三星電子設在越南的智慧型手機工廠，年產能高達1.6億部手機，約占三星一年手機總產量（約3億部）的一半。李在鎔去年10月曾在河內與阮春福會面，表示三星有意對越南這個最大的生產基地進行長期投資。

現代汽車首席副董事長鄭義宣也與阮春福進行了單獨會面。現代汽車目前在越南的汽車市占率約20％。為跨越關稅壁壘，現代汽車採取了進口零部件在當地組裝的方法，兩年前與當地的「成功（Thanh Cong）」公司合作，成立了越南生產合作法人（HTMV）。

(中時 )