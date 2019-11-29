國民黨主席吳敦義今天接受專訪明確表態，如果國民黨能在國會單獨過半，能夠得到同志的鼓勵與支持，一切水到渠成，願意嘗試去為國家進一步努力，爭取立法院長。

被問到國民黨這次設定國會當選目標多少席？吳敦義說，立法院過半要57席，因此目標訂在60席。其中區域立委79席，國民黨朝向40席以上的目標前進；不分區立委34席，目標是達到14或15席以上。吳敦義本人被列在國民黨不分區名單第14名。

對於國民黨不分區名單所引起的批評，吳敦義說，任何事情都有見仁見智看法，我們推動不分區程序完全公開嚴謹，黨裡面先組成七人審核小組，針對一百多個有意爭取不分區立委的人選分析提出30多人的名單，在經過兩次中常會、一次中央委員全體會議做出決定，基本上非常公開、公正，沒有任何人的主導或單一主張。

國民黨不分區名單因為年齡偏大，缺少年輕人遭致批評，而韓國瑜昨天受訪稱民進黨是窮全黨之力在培養年輕人。對此，吳敦義坦言批評不是毫無道理，但也是因為民進黨是執政黨，內閣與國營事業擺滿了很多中年以上，所以參與不分區立委的有比較多年輕人。國民黨現在沒有行政機關或國營事業，所以過去有經歷、閱歷的人只能選區域或爭取不分區，但是名單內還是有像是陳以信、吳怡玎、曾文培等40出頭的年輕朋友。

針對韓國瑜日前對不分區立委名單影響總統選情而有微詞，吳敦義也反諷「總統選情也會影響區域跟不分區立委」，區域立委實質上對總統選情比較有關聯，不分區看起來觀感上多少還是有影響，雙方有互動狀況難免。

(中時 )