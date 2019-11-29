嘉義市長黃敏惠（右）帶日本松川阿嬤（中）參觀陳澄波的畫，追憶兒時舊景。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠（右）帶日本松川阿嬤（中）參觀陳澄波的畫，回憶以前嘉義市的風貌。（廖素慧攝）

在台灣出生的87歲日本松川阿嬤，思念兒時的台籍玩伴，跨海尋友，嘉義市政府協助尋訪到友人的兒子，雖然友人已逝，仍促成兩代相見歡，松川阿嬤十分感動，29日到市府拜會市長黃敏惠表達謝意，並參觀嘉義製材所憶往。

松川阿嬤的父親是日據時代木材株式會社會長，小時候住在嘉義市榮町1丁11番地，即現在中正公園附近，她透過台灣友人陳小姐尋找小學同學劉惠津、兒時玩伴楊燦桂，楊父當時擔任松川阿嬤父親的司機。

市府26日開始尋人任務，經查詢東區戶政事務所資料，劉惠津、楊燦桂2人都已往生，連繫到楊的兒子陳芳斌，陳芳斌很高興有母親的舊識來訪，雙方27日碰面，牽起兩代情，相談甚歡，又相偕到中正公園追憶童年往事。

松川阿嬤29日拜會市長黃敏惠，松川阿嬤說，感謝市府熱忱協助尋找故人，兒時常隨父親在嘉義市各地遊玩，很想念台灣，40年前曾來嘉義找友人敘舊，但5年前兒子媳婦及孫子全家人一起來嘉義已找不到友人了，3年前再來嘉義，又無功而返，此次隻身來台，雖然故人已逝，但能見到故友兒子，也沒有遺憾了。

黃敏惠特別撥空接見，並介紹嘉義市的前世今生，從早期伐木興盛時代的「木業之都」蛻變到現今的雲嘉南生活圈的消費中心，她更要打造嘉義市成為台灣西部新都心。

黃敏惠帶松川阿嬤參觀陳澄波的畫，這些畫描繪嘉義市昔日舊景，勾起松川阿嬤許多兒時回憶，市府戶政科長李枝容帶阿嬤到中央噴水圓環、嘉義製材所，松川阿嬤腦海裡湧現一幕幕童年情景，娓娓道出小時候上學、與玩伴嬉戲的生活點滴。

(中時 )