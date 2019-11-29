華視企業工會29日在台北地方法院前召開記者會，指控華視資方今年4月22日以「業務緊縮」為由，無預警資遣10名基層同仁，不只違反法定程序、積欠同仁薪資不還，更堅持拒絕恢復工作權，造成勞資雙方三次調解破裂，勞方在無奈之下，憤而提告。

「違法資遣，欠薪不還」

華視公司在4月22日資遣10名同仁，要求他們立刻離開公司，不得再進入公司，事前完全沒有任何通知，令人心寒。其中有8位分屬新聞部、節目部字幕室、行政服務部與新媒體部的同仁，至今仍未與公司和解。在工會協助下，和資方召開三次調解會議，希望資方尊重法律規定，恢復8位當事人的工作權，並償還公司積欠其中4位當事人的欠薪，資方卻仍一意孤行，堅稱一切合法。工會委任專業的勞動法律師，協助當事人提告，恢復僱傭關係，並求償欠薪。

當事人的委任律師表示，在資遣程序方面，華視以《勞動基準法》第11條第2款規定「業務緊縮」為由，資遣8位當事人，並未符合法定要件。華視在資遣案發生後，竟還在徵才網站上招募新人填補新聞部職缺，並持續委託外包廠商從事字幕、安管工作，可見華視根本沒有業務緊縮的問題，便違法資遣8位資深同仁。

除此之外，有4位全職字幕打字人員，依法應受到勞動基準法最低工資、延長工時、特休假保障。但華視從105年6月起，未給當事人應有的法定基本工資，資遣時更拒絕償還欠薪、加班費、特休未休工資等。這4名同仁除了要提告恢復工作權，也要求華視補足前五年「未達基本工資的薪資差額」、「加班費」及「特休未休工資」等。

寒冬將至，正義何在？

被資遣的8位當事人之一，原任新聞部編輯的馬慧娟控訴華視無預警資遣，不只違法，也破壞資深同仁對公司的信任。被資遣以後，至今已逾半年，8位當事人還在失業，8個家庭面臨斷炊。寒冬將至，教人情何以堪？

台北市產業總工會今日也率領多位工會、勞團成員到場聲援。北市產總代表指出媒體業勞動條件惡劣，血汗程度不輸其他產業。而華視作為公廣集團一員，卻帶頭違法，要如何作為民營媒體的表率？呼籲華視顧全公廣集團顏面。工會並重申訴求，呼籲司法儘速還給當事人一個公道，要求華視償還欠薪、恢復當事人工作權。

(中時電子報)