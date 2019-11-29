立委徐志榮社福團體後援會29日成立，徐志榮一一握手致意。（立委徐志榮競選總部提供／巫靜婷苗栗傳真）

不畏天寒，苗栗縣社福團體齊聚苗栗市競選總部，替立委徐志榮「贊聲」。（立委徐志榮競選總部提供／巫靜婷苗栗傳真）

巫靜婷／苗栗報導

苗栗縣社福團體不畏天寒，力挺立委徐志榮爭取連任，29日上午在苗栗市競選總部成立後援會，苗栗縣肢體傷殘自強協會理事長李文清、副理事長王封台、苗栗縣智障福利協進會理事長唐時聰、幼安教養院院長林勤妹等人，連同多個社福團體，逾百名支持者揮舞國旗，「凍蒜」聲四起。

隨著選戰加溫，社福團體以實際行動表達對徐志榮的支持，29日集結成立後援會，苗栗縣副縣長鄧桂菊、議員鄭碧玉、縣黨部主委林祥川及里長們到場致意，後援會致贈好彩頭、包粽、凍蒜等吉祥物品，預祝徐高票連任。

徐志榮批評，蔡政府執政3年多來，邦交國一直斷交、1例1休政策朝令夕改、總統專機成為走私免稅菸專機，許多政策搞得天怒人怨，選舉一到，開始利用行政資源大開支票，不斷的抹黑、抹紅對手韓國瑜，呼籲鄉親要全力支持國民黨提名的總統及立委參選人，一起來下架民進黨。

徐志榮感謝縣內社福團體力挺，並表示自己已連續6個會期都在立法院衛環委員會耕耘，擔任過委員會召集委員，對於社福及弱勢團體的福利非常重視。

他大談政績，指出擔任召委期間，成功主導《兒少法》3讀通過，要求衛福部必須補足社工人力，且提案要求勞動部將失業勞工的國中小子女納入就學補助，另提案修正《貨物稅條例》，讓復康巴士及符合載運輪椅使用者車輛免徵貨物稅等，未來將配合縣府施政，在中央爭取更多資源。

(中時 )