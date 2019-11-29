彰化縣埔鹽鄉代表會主席選舉傳出涉賄，陳武騰私下答應代表黃振榮要幫他買票讓他當主席，私下收了110萬元，直到選前2日才原封不動退回，最後自己當選主席，全案因黃檢舉自首爆發，陳近日遭彰化地院依違反選罷法，判處6個月有期徒刑，得易科罰金，褫奪公權2年，全案可上訴。

根據判決書，去年九合一大選投票前，57歲陳武騰跟59歲黃振榮說好搭檔角逐正、副主席，11席代表只要拿6票就當選，黃自認可掌握2票、陳則連自己可奘握5票。去年12月初，黃主動到陳住處協調，雙方同意由黃擔任主席、陳擔任副主席，並約定由黃出資120萬，讓陳武騰幫忙打點向代表買票，當天黃先交付110萬元，尾款10萬元等當選後再給。

不料，去年12月23日，選舉日前2天，陳突然主動將110萬元賄款退還給黃，佯稱其餘4個人都不願意支持，投票日當天，陳仍依承諾投票給黃，開票結果，黃僅拿到3票，陳武騰自己以8票當選主席，副主席為陳慶達，讓黃氣炸，決定透過友人檢舉自首，讓全案爆開，兩人全遭彰化地檢署起訴。

陳武騰辯稱，他收下110萬元，只是一種選舉策略，他其實自己想要當主席的欲望強烈，根本未與其他代表聯繫，自己也與其他支持者都達成協議；收下款項只是為了先欺騙黃，讓黃不能私下運作。

辯護律師也為陳辯稱，現在選舉爾虞我詐，利用詐術贏得選戰，是社會通常認知，收受110萬元是為了要取信黃，並非基於收受賄絡的犯意。

檢方雖請求法官從重量刑，但彰化地院認定，陳武騰是犯預備交付賄賂罪，而非公訴人所認為的收受賄絡罪，賄選金額達120萬元，判陳有期徒刑6月，得易科罰金，褫奪公權2年；而犯預備交付賄賂罪的黃振榮，則因自首判免刑。

(中時 )