與警車發生車禍的大貨車車頭也部分毀損。（洪榮志攝）

台南市警三分局2部警車29日下午準備執行民進黨副總統賴清德輔選特勤時，在南區濱南路南向內側車道停車，即將左轉喜樹路222巷口時，遭後方的1部大貨車追撞，後方警車推撞前方警車撞及道路分隔島，造成5名員警受傷送醫，還好傷勢都不嚴重，肇事責任正由警方釐清中。

據了解，下午2點28分左右，2輛支援賴清德輔選立委參選人林俊憲拜廟特勤的警三分警車，從南區台17線濱南路向南行駛，準備左轉喜樹路222巷內的萬皇宮執行特勤。

當時，2部警車已停在路口內側車道準備左轉，後方另部由何姓男子駕駛滿載啤酒的8噸重大貨車，突然加速衝過來，先撞及位於後方的警車，警車再追撞前方警車。由於撞擊力相當大，前方警車被推撞道路中央的分隔島才停止。

車禍發生後，搭載8名員警的2部警車，共有5名員警受傷送醫，2部警車的前、後方也都被撞爛；至於大貨車的車頭也部分毀損。警方據報後，隨即調派救護車將受傷員警送往台南市立醫院檢查及包紮傷口，並清理現場。

事後，警方對3車駕駛進行酒測，酒測值全都為0。市警局長周幼偉獲悉此事非常重視，立即指派警政監呂青霖、督察鄭善允前往醫院慰問；內政部次長陳宗彥也在市警第六分局長陳建民陪同下，前往醫院探視。警方呼籲用路人應有防禦駕駛觀念，遵守交通規則，以確保行車安全。全案正由市警六分局交通分隊處理中。

(中時 )