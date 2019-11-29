獲獎學生返校時受到師生熱烈歡迎。（草屯商工提供／張晉銘南投傳真）

草屯商工感謝3位同學為校爭光。（草屯商工提供／張晉銘南投傳真）

教育部於11月26-29日在國立高雄高工辦理全國高級中等學校工業類技藝競賽，其中草屯商工總共報名3個類別，分別榮獲電腦輔助機械製圖職類金手獎第2名、車床職類金手獎以及鉗工職類優勝，全校師生與有榮焉，機械科師生和樂儀隊都在校門口歡迎他們凱旋而歸。

草屯商工指出，本次競賽總共獲得2金1優勝，相較去年更加優異，分別是由陳永正老師指導的賴岳興同學，獲得電腦輔助機械製圖金手獎第2名，以及由陳世斌老師指導的林信儒同學獲得車床金手獎，楊景棠同學獲得鉗工優勝。獲獎學生紛紛感謝老師長久以來的指導，讓他們因此獲獎，更獲得保送國立科技大學的資格。

草屯商工表示，獲獎的3位同學，本身技能早已獲得肯定，像是賴岳興同學曾經於今年第49屆勞動部全國技能競賽中區分區賽獲得第4名，並參加全國性決賽；另外，林信儒同學在國中是就讀技藝班，進入草商之後不斷精益求精，至於楊景棠同學曾經獲得國中技藝班技藝競賽第一名和技能競賽全國分區賽佳作。

校長黃國軒與家長會長賴文洲在比賽期間，也專程南下高雄為學生加油！黃國軒說，獲獎學生能夠脫穎而出，主要是學生平時認真努力準備，加上指導老師積極指導，還有家長會的支持，感謝他們為校爭光。

(中時 )