國民黨總統參選人韓國瑜今天在臉書呼籲支持者往後接到電話民調一律回答「唯一支持蔡英文」。國民黨主席吳敦義今天接受專訪表示，如果他有做什麼樣的呼籲，支持他的選民不妨好好參考。

韓國瑜昨天先是在受訪的時候要求支持者接到電話民調不要表態，今天又在臉書發文呼籲支持者從現在開始接到民調電話通通說「唯一支持蔡英文」，一起讓民進黨高興到2020年1月10號！

吳敦義今天接受專訪表示，他對民調不是那麼專業，不能說韓國瑜的主張是對或錯，每個人如人飲水冷暖自知，如果他有做什麼樣的呼籲，支持他的選民不仿好好參考。

被問到怎麼看待這次選舉「韓粉」的排他性負面現象？吳敦義說，他滿留意韓國瑜對韓粉已經有相當約制，韓國瑜的護衛隊就是在韓粉大量集中的時候，希望維持最基本的秩序，讓韓粉熱情而不踰矩，韓國於與韓粉之間已經有自制方式，「如何把韓粉熱情感染給周遭的朋友，這大概是韓國瑜能否當選總統的重要因素。」

對於韓粉間在討論選舉目標未達理想的話，吳敦義要辭職以負責，並將擁戴韓國瑜當主席。吳敦義對此表示，他沒有特別意見，但應該看成敗作決定，而總統、區域立委、不分區立委的3張選票會證明成敗狀況。

(中時 )