雄女中體驗場域「我的健康執事」29日揭牌，場域內展出可評估身體平衡、柔軟度的智能體測儀及相關智能運動設備。（高市教育局提供／袁庭堯高雄傳真）

AI專業教具廠商展出自駕車、道路辨識的模型車。（洪浩軒攝）

鼓山高中展示自動控制系統，學生可理解程式設計邏輯，為進階AI相關技術做準備。（洪浩軒攝）

AI大數據正夯，教育部於全國十所學校成立「新興科技區域推廣中心」，高雄女中體驗場域「我的健康執事」29日揭牌，場域內展出人工智慧、IoT、穿戴式裝置與運動器材。場外也展出最新AI教具，學生闖關同時也能感受人工智慧的實用與便捷。

高雄女中著眼於人工智慧人才，積極開發AI基礎與先修課程，108學年配合12年國教課綱開設AI多元選修課程及社團，並藉由AI中心體驗課程與手作課程，激發學生的興趣與創意，培養未來科技人才。

教育部范巽綠政務次長表示，因應AI產業發展趨勢，高雄女中未來將與海青工商區域推廣中心合作，攜手高屏區促進學校共同發展新興科技課程、辦理研習及工作坊，落實新課綱強調的科技素養。

新興科技計畫主持人、成功大學楊竹星教授表示，雄女以數學機率、統計課程奠基，預先修習人工智慧相關的資源及課程，課程中引入人工智慧及資料科學的先修內容，未來對於國內外相關產業的升級將有助益。

體驗場域展示一台可評估身體平衡、柔軟度的智能體測儀，除此之外也有AI教具廠商展示自駕車、人臉辨識、智慧控制系統及參加2019FIRST機器人競賽的遙控投球平台車。

iCshop營運長蕭盈璋指出，AI教具將有助於學生提早熟悉AI硬體技術，畢業後能快速接軌相關應用產業。

(中時 )