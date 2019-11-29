世新中鋒丹尼爾(右)雖只拿3分，卻搶下11籃板，內線仍具一定威脅力。(大專體總提供/黃及人新北傳真)

正在輔大中美堂舉行的富邦人壽大專籃球聯賽(UBA)，29日剛好碰上台灣藝大教練葛記豪35歲生日，台藝也送上最實際的生日賀禮，那就是勝利！靠著曹薰襄延長賽連取8分，台藝71比65險勝世新，也中斷世新的開季3連勝氣勢。

台藝全隊賽後替葛記豪慶生，有球員慫恿小葛應該許願明天擊敗國立體大(事實上應是後天)，沒想到國體教練桑茂森剛好就站在門外，隨即進來開玩笑表示，「你們不要這樣嘛，千萬別說什麼預賽擊敗國體，說跟國體一起爭冠不是更好。」

聽到桑茂森這樣說，葛記豪連忙改口，「我的第1個生日願望應該是，在開季2連敗後，一場一場努力贏下來，第2個願望則是傷兵趕緊回來，至於第3個就藏在我心裡了。每次UBA預賽幾乎都碰上我生日，贏球就是送我最棒禮物。」

葛記豪表示，昨晚球員就已提前幫他慶生，更各自寫上生日祝福在卡片中，「有人就寫今天擊敗世新當作生日禮物，我告訴他們，說話必須負責任，沒想到我的生日竟然變成我們贏球的理由或助力，但我只想跟大家證明，我們沒那麼差。」

台藝以曹薰襄攻下22分最高，其中光在延長賽包辦8分，是台藝爆冷擊退世新的關鍵功臣之一，曹薰襄賽後表示，「其實延長賽投進那4個球，完全都靠運氣，甚至閉上眼睛出手，沒想到竟然都進了，我比任何人都想贏下這一場。」

會讓曹薰襄這樣說，因為預賽首役輸給文大1分，原因就是他最後發生掉球失誤，「我想這場勝利算是彌補先前輸給文大的遺憾，畢竟小葛教練很辛苦，每天幾乎都待在學校看影片看到凌晨，所以我在生日卡片上寫著保重身體健康。」

(中時 )