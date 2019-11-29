防火線（中間）尚未驗收卻意外護住保安林（左側）免於火災危害（右側）。（南投林區管理處提供／張晉銘南投傳真）

近幾個月中部地區天乾物燥，不時發生山林火警，也讓消防人員疲於奔命，日前田中鎮公墓發生火災，剛好緊鄰南投林區管理處所轄保安林，該處的防火線正好整修完畢，並且成功阻擋火勢蔓延，守護保安林。

南投林區管理處處長李政賢表示，南投林區管理處所轄編號第1704號保安林，緊鄰彰化縣田中鎮公墓，當初為了避免公墓火災蔓延恐波及保安林，因此在坡度平緩處的邊界位置， 設置長1007公尺，寬度10至15公尺防火線，甫於11月20日整修完工，沒想到日前公墓發生火災，立即發揮效用，並且成功阻擋祝融。

林管處提醒，最近幾個月來，中部地區幾乎無降雨，天氣非常乾燥，容易引發火勢，在此也呼籲民眾，若因放火或用火不慎而引起森林火災者， 將觸犯森林法第53條， 最高可處10年以下有期徒刑。另外，舉發森林火災案件，且查獲犯罪者，最高可發給100萬元獎金。

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