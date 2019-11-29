汽車旅館，或稱摩鐵（Motel）不只是情侶的約會勝地，也是不少夫妻偶爾排解壓力的的選擇，在這私人空間裡，好好享受兩人小時光，是維繫情感的方式之一。不過今日一對夫妻好不容易安排好摩鐵行程，卻在進房間時看見這誇張場景，甜蜜感覺瞬間「冷掉」。

近日有網友在《爆怨公社》表示，難得和老公一起共同休假，趁著那天想上摩鐵好好放鬆，共度夫妻歡樂時光，領房後打開門卻被「爆亂的房間景象」給敲醒。凌亂的被單、毛巾以及室內用品散落一地，誇張的是水杯內還有菸蒂，畫面簡直「又髒又噁」，竟還開給他們住，不僅錢一位客人行徑惡劣，飯店方沒注意到就將房間借出，原PO無奈寫下「哈囉～這有點誇張喔」。

沒想到衰事不僅一樁，當原PO聯絡飯店人員要求換房後，起初飯店方還不相信，後來才做處理。且還沒有其他房間可以換（摘自爆怨公社）

沒想到衰事不僅一樁，當原PO聯絡飯店人員要求換房後，起出飯店方還不相信，後來才做處理。且還沒有其他房間可以換，逼得她們只能待在車上等待房內清潔完畢後，再回去剛剛充滿上一房客「激戰」後凌亂景象的房間。這讓PO感覺超差，憤而留下#挪X森林、#新店館。

網友紛紛留言表示，「櫃檯太兩光了⋯」、「整理好也不想入住了，光看完戰場.. 好噁喔！」、「好扯喔 這樣什麼感覺都沒有了」、「這間真的太誇張啦」。

網友在《爆怨公社》表示，難得和老公一起共同休假，趁著那天想上摩鐵好好放鬆，共度夫妻歡樂時光，領房後打開門卻被「爆亂的房間景象」給敲醒。（摘自爆怨公社）

(中時電子報)