當今古典樂壇第一歌劇男高音佛瑞茲，曾獲評價「唱歌就像說話般自然」，「他的嗓音絕對是與生俱來的恩賜」。除了被譽為「當代高音C之王」，他更善用自己的優勢，投入音樂教育和社會改革，所成立的秘魯交響樂團，致力於「用小提琴取代孩子手中的槍枝與藥物」，幫助許多弱勢孩子在音樂中找回自信，改變人生。

佛瑞茲曾表示：「祕魯交響樂團每天都提醒著我，音樂是如何改變我的人生，同時也改變了數千名孩童，提供他們充滿希望的新未來。」

很年輕就在國際樂壇展露頭角的佛瑞茲，曾在當紅指揮杜達美的邀請，前往委內瑞拉親自拜訪「音樂系統教育」（El Sistema）的創辦人何塞·安東尼奧·艾伯魯。深受這個全國音樂推廣教育公營計畫啟發的佛瑞茲，也在2011年成立了祕魯交響樂團（Sinfonía por el Perú），致力於幫助弱勢兒童接觸音樂教育。

目前祕魯交響樂團已開設超過20個據點，幫助超過7000名孩童，更多次受邀重要世界級演出。佛瑞茲認為，管弦樂團或合唱團的訓練，可以帶領孩子在音樂中學會自律，提升自信，獲得正面價值觀，更深信音樂的傳染力將透過孩子，進入每個家庭、社區，進而改變世界。

佛瑞茲也在2014年獲聯合國教科文組織聘任為親善大使，表彰他致力於社會和諧與文化教育的重要貢獻。他也在聯合國人權與文化聯盟廳舉行「世界人權日音樂會」，向世界發出邀請：「讓我們一起建立更多的音樂學校來改善世界，一起為世界唱一首交響樂，一起讓地球上充滿管弦樂隊和合唱團。」

佛瑞茲將在12月1日晚上在台北國家音樂廳演出，更特別規劃「青少年音樂計畫」，廣邀年輕人參與音樂盛會。

(中時 )