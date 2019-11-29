立委陳瑩不只人美心也美！更展現台灣最美的風景是人的最佳範例!陳瑩29日搭太魯閣號返回台東，讓座給1位快臨盆的孕婦，陳瑩則推著行李到車廂間，展現出發自內心的美麗。

陳瑩表示，29日從台北上火車，看見1位已經快要臨盆的孕婦上車，但卻沒有位子，等了一會兒也沒人讓位，於是陳瑩問孕婦要去哪裡，孕婦則說要到台東，陳瑩起身讓位，孕婦還很客氣的說不用，後來在陳瑩的堅持下才就坐。

陳瑩則拖著行李到車廂間坐在地板上，後來列車長經過，陳瑩請列車長幫那位孕婦找位子。旁邊有1位媽媽聽到陳瑩和列車長的對話，得知陳瑩是讓位才沒有位子，她轉過頭來跟陳瑩說，「有量才有福！」

陳瑩說，細聊之下才知道，才得知在這位媽媽旁邊坐在地板上的女兒領有殘障手冊。但是媽媽仍然很樂觀地拿起袋子裡面的肯德基要請她吃，她說：「謝謝，我吃飽了。」媽媽又立刻拿出可樂説：「不然請妳喝飲料。」

此時列車長走過來說有找到2個位子，陳瑩索性就請那位媽媽帶著孩子過去坐了。

這位媽媽很客氣的對陳瑩說，「她跟女兒2個人輪流坐1個位子就好，另外1個給你坐。」陳瑩則告訴她：「你必須跟你女兒坐在一起，因為你要照顧她。」

陳瑩感性的說，她們互相不認識對方，但是卻很開心的留下可愛的照片。雖然太魯閣號搖晃得很厲害，頭也很暈，但是這位媽媽的話給她很多的力量！

(中時 )