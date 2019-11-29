◎泰簽新規定上路 須提供財力證明

申辦泰簽新規定即將在明天上路，除了要實施電子簽證申請及電子支付，自由行民眾申請泰簽也要附上財力證明，不過並未要求多少金額。

◎王立強共諜案 林憲同告蔡英文瀆職

王立強共諜案在台灣引發政治效應，律師林憲同認為，蔡英文政府沒有循外交管道引渡王立強，29日到台北地檢署告發蔡英文及行政院長蘇貞昌、外交部長吳釗燮涉嫌廢弛職務成災罪，此外，蔡英文、卓榮泰利用「王立強『共諜案』」做為2020總統大選的選戰訴求主題，林憲同也控告蔡、卓2人違反《總統副總統選舉罷免法》第90條的意圖使人不當選的誹謗罪。

◎保防劇爭議 憲兵指揮官挨告

憲兵拍攝保防劇，其中扮演共諜的演員特徵酷似國民黨總統候選人韓國瑜，中華民國退休警察協會總會長耿繼文對此認為，憲兵的保防劇影射韓國瑜是共諜，憲兵指揮官黃金財己經涉違反《選罷法》104條意圖使人不當選等罪，29日到台北地檢署告發黃金財。

◎蔡酸承諾常推翻 韓國瑜嗆：為何抄我政見

蔡英文總統酸國民黨總統參選人韓國瑜的承諾，常是第一天講隔天就推翻掉，韓國瑜29日反嗆，既然他的政策時常推翻，為何要抄襲他的政見呢？

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(中時電子報)