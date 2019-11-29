吊車尾當選的原住民市議員陳榮基，涉嫌以每票1至2千元向選民買票，桃園地院民事庭今年6月判決當選無效，預料二審即將宣判，陳榮基29日提前向桃園市議會提出辭呈，因缺額未達1／2不補選，但落選頭前市議員蘇志強也涉賄遭起訴，桃市選委會指出，將待收到陳二審民事判決書後，由中選會認定遞補或直接出缺。

60歲陳榮基曾任校長和復興區農會總幹事，去年選戰期間不堪張姓姨丈堅持「原住民買票才會上」，透過胞妹向不知情的媽媽借120萬元，交給姨丈幫忙向樁腳、選民行賄，以無黨籍身分在激烈的原住民市議員選戰8搶3中脫穎而出，拿下2294票，吊車尾順利當選。

陳榮基坦承不諱且深表悔意，桃檢搶在他就職前，依違反《選罷法》起訴，並向法院提當選無效之訴，桃園地院民事庭今年6月6日以賄選事證明確，判決陳榮基當選無效，陳提上訴，民是二審結果預料將在近日出爐，陳搶先向議會提出辭呈，即起生效。

桃園市議會指出，陳榮基出缺後選區缺額未達1／2、不會補選，但因過去實務上有遞補、也有出缺不補的案例，將交由中選會認定。過去雖有前例、前縣議員郭榮宗因涉賄搶在宣判前先請辭，但因觀音僅2席議員，額達達1／2，才會符合補選條件，像是上屆八德、楊梅和中壢分別都有議員選上立委或逝世，也因缺額未達遇缺不補。

桃市選委會也指出，現階段就是少一席議員，要待民事二審定讞後，由中選會認定，才能確認遞補或直接出缺。因第4高票「落選頭」蘇志強也被依違法選罷法起訴，是否牽動遞補程序，將視陳和蘇的判決內容而定。

(中時 )