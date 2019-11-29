高以翔27日在寧波錄影時不幸因心源性猝死，享年35歲，他生前本答應參加毛加恩與造型師羅雯婚禮，並擔任伴郎一職，伴娘則由郭雪芙擔任。今(29日)毛加恩忍痛如期舉行婚禮，稍早小倆口在台北萬豪酒店的戶外花園舉行證婚儀式，羅雯PO出晴空萬里的照片，感嘆說：「本來氣象說要下雨的，但我們知道這是你（指高以翔）給我們最大的祝福」。
高以翔猝逝後，許多星友都為此難過不已，本邀請他來擔任自己婚禮伴郎的毛加恩更是心碎痛哭整天，發文表示兩人15年前認識，當時他就覺得兩人會變成好朋友，沒想到後來甚至情同家人，聽到噩耗後他多次想整理心情，卻無法克制淚水，他形容「整個人都被摧毀了」。
今毛加恩和羅雯決定忍悲如期舉行婚禮，但改成私人親友聚會的方式舉行，不會公開受訪，稍早伴娘郭雪芙在限時動態分享伴娘與新娘合影，好友陳薇IG也PO出毛加恩和羅雯合照，讚新娘美麗，羅雯更隔空感謝高以翔送上「最大祝福」，讓他們結婚擁有好天氣，並轉貼好友彩虹照片，說：「你總是用最帥的方式出現」。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。