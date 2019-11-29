縣長楊鎮浯（中）等人啟動新增停車場，便利民眾與遊客停車使用。（李金生攝）

金門縣民持「縣民卡」優惠免費試停至2019年12月31日止。（李金生攝）

因應金門「小三通」今年突破200萬人次，家戶汽、機車數量也逐年激增，縣府闢建金門航空站第3、水頭碼頭、山外車站公有路外停車場，新增停車格773個自12月1日起正式啟用，並採委外經營的方式，落實多元付費服務機制。

各停車場的收費如下：金門航空站第3停車場，平日計次計日，每次50元，假日計次計日，每次90元，駐站單位可申請月票、季票、半年票。水頭碼頭小三通停車場，平日計次計日，每次30元，假日計次計日，每次50元，駐站單位可申請月票、季票、半年票。烈嶼通勤停車場，前3日免費、第4日起採計次計日收費，每次30元，假日不收費。山外車站停車場，不分平假日採計次計日，每次10元。

縣民持「縣民卡」優惠免費試停至2019年12月31日止，後續視停車狀況適時修正，可申請月票、季票、半年票。另身心障礙停車格每日前4小時免費、第5小時起依各場次費率半價優惠。

縣府表示， 為落實金門邁向「智慧好停車」目標及使用者付費原則，縣府將逐步推動停車智慧化，導入智慧車牌辨識系統、即時車輛空餘數資訊顯示（金好停APP）、電子票卡自動收費系統、身障車牌自動辨識優惠等多項便民設施，以提高停車周轉率、便利性、友善性和資訊即時性。

縣府委由普羅大眾公司經營管理新增3處路外停車場，可提供停車格位：一般小客車停車格729格、無障礙停車位25格及婦幼停車格19格，共計773格，便利民眾與遊客停車使用。

(中時 )