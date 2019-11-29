陳品蓁作品有多樣媒材，從最古老的木頭、紙，到目前最科技的電子紙。（劉秀芬攝）

陳依純與其互動動畫作品《穿越時空的考古學家》。（南科考古館提供／劉秀芬台南傳真）

結合科技與藝術，考古博物館也可以很活潑有趣。國立台灣史前文化博物館南科考古館邀由3組藝術家運用不同的媒材、元素創造出各具特色的裝置作品，讓參觀者可以用互動方式，感受科技藝術創作與考古激出的火花。

遊客參訪南科考古館首先遇見的創作，是入口右側的《穿越時空的考古學家》，這是一部10分鐘的動態影像與即時互動動畫，不時可以看見小朋友好奇地在螢幕前互動。

創作的藝術家陳依純表示，動畫構思主要以一個來自外地或外星球的特殊生命，藉由平行時空的旅程，展開了一場在南科考古博物館的探尋歷程。陳依純試圖以用幽默的方式重新再現過去的歷史，讓民眾能更藉由影片的觀看後，對考古充滿更深的興趣。

位於黃色天井裡的幽浮，是藝術家林煌迪名為《重整作用 回家的路上》作品，他利用南科考古館空間區域的特性與場域脈絡，設計5組投影裝置與一巨型環境雕塑，象徵考古工作與層層異文明的接觸，它所接觸的不只是出土文物，還可能是不同的文化、專業、過去與未來。

林煌迪投影作品設置於考古館迴廊，隨著風扇搖動，各種圖案投影在牆上移動，十分吸引小朋友目光，天井裡的太空船，更是訪客拍照打卡重點。

《時間遺落的碎片》是由陳品蓁及來自法國的Aymeric Ebrard兩位藝術家共同創作，探討文物出土當下的考古現場與散落其中的文物關係。藝術家收集了在考古館周邊的各個現代物件，這些物件被拆解成局部，散落在考古坑位的影像照片上。

此外，作品中引入了各個代表性的媒材，從最古老的木頭、紙，到目前最科技的電子紙，希望傳達的是科技並非僅止於某個當下的靈光乍現，而是一連串對於人類生活的反饋。

南科考古館本次3組作品展期將持續至今年底，歡迎民眾至南科考古館欣賞史前考古文物，感受科技藝術創作與環境之間所帶來的互動體驗。

(中時 )