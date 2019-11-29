中市南屯區南屯里舉辦親子健行活動，行過南屯溪畔、楓林大道，吸引上千人參與。（黃國峰攝）

中市南屯區南屯里舉辦親子健行活動，大夥在折返點楓安公園拍照打卡。（黃國峰攝）

中市南屯區南屯里舉辦親子健行活動，左二起立委參選人黃馨慧辦公室副主任蕭福仁、張耀中議員、立委張廖萬堅、朱暖英議員、南屯里長林秋潭、南屯區長簡士喆、劉士州議員、何文海議員（右3）都來參與，也歡迎大家燈會期間來文心森林公園賞燈。（黃國峰攝）

中市南屯區南屯里，日前舉行南屯里親子健行活動，現場準備好吃的黑糖饅頭及豆漿，讓參加的民眾們一早就吃飽飽後，迎著晨風，從南屯國小出發，沿著南屯溪畔，直到楓樹里楓安公園，稍作休息後，再次啟程折返，終點南屯國小也準備獎品豐富的摸彩活動，讓里民們有個健康又豐收的早晨。

一路上 天氣怡人，涼風徐徐，上千里民一邊欣賞溪畔的楓香林蔭，一邊聽著南屯溪水潺潺，邊走邊聊，好不愉快，大夥在折返點楓安公園，拍了大合照打卡，除了留下永恆記憶外，也邀請全國國民，2020台灣燈會期間，來到副燈區的文心森林公園賞燈。

南屯區長簡士喆邀請民眾，12月21日起到副燈區文心森林公園賞燈，吃特色麻芛餅，簡士喆指出，本區集合歷史文化、休閒生活、時尚美食等多元特色，另賞燈之餘，也歡迎到台中最早開墾區「犁頭店」走走，尤其是有著三百餘年的國定第三級古蹟萬和宮、還有被評選為全球值得探訪的「彩虹公園」等等，歡迎來南屯賞燈趴趴走。

南屯里長林秋潭指出，南屯里每年都會辦健行活動活動，從最早幾百人到現在上千人，藉此活動讓里民聯絡感情、又可健身，回到南屯國小舞台上大提琴、小提琴、排舞輪番表演，還有腳踏車、電視、電風扇、禮卷等可以抽獎，更有刮痧、義剪、算命等免費服務，讓里民們有個健康又豐收的早晨。

(中時 )