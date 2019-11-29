橋頭科學園區舉辦聯外道路友情路拓寬工程動土典禮，工程預計在明年完工，立委邱志偉昨天受邀出席強調，除了北向的友情路拓寬，往南的高1-1道路也要盡速打通，岡山也要設置第二交流道，讓橋科交通南來北往順暢，廠商進駐意願才會高。
友情路拓寬工程行政院政務委員張景森、內政部次長花敬群、營建署長吳欣修等人一同出席，吳欣修強調，為了能讓廠商盡速進駐橋科選地，政府首度把區段徵收、聯外交通及環評等三個程序一同進行，原本要7年後才能讓廠商進駐，縮短到2年內要完成，讓國外回流的資金可以留在台灣。
邱志偉強調，橋科確定開發後，每三個月會召開一次工作進度報告，緊盯開發進度，而聯外道路開發是橋科的命脈，因此他不斷要求政府要對高1-1道路的開發盡早規畫，另外岡山交流道已趨近飽和，如果加上橋科的車流會導致塞車更嚴重，因此舊岡山收費站引道，也要開發岡山第二交流道紓解車流。
橋頭科學園區預計開發面積達262公頃，有164公頃可供廠商設廠，可以創造7500至10000個就業機會，年產值上看1800億元，可以進駐的產業包括半導體、智慧航太、智慧生醫、智慧機械、創新科技等產業。
(中時 )
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