市議會交通地政觀光委員會考察捷運台中高鐵站工程及設施，期全力達成明年通車目標。（台中市政府交通局提供／陳世宗台中傳真）

台中市議會交通地政觀光委員會29日實地考察捷運台中高鐵站(G17)工程及設施，聽取綠線全線辦理情形。交通局長葉昭甫說，台中捷運綠線施工進度超前，至今年10月底已達87％，全線車站均已完工，機電系統也成功通過試營運驗證；明年8處共構出入口及初、履勘作業完成後，台中將正式邁入捷運時代。

葉昭甫表示，在市府與台北市政府捷運工程局等各方努力下，今年7月完成綠線機電系統連續7天測試不中斷的試營運驗證，宣告系統安全穩定無虞，全線車站在今年11月順利完工；台中捷運公司陸續進駐各車站進行實務訓練及模擬演練，為營運前做好準備。

葉昭甫指出，捷運通車最後一塊拼圖G3、G5、G6、G8、G8a、G9-1、G9-2及G11等8處共構出入口，正如火如荼展開裝修、水環、景觀復舊等作業；完成後將緊接進行初、履勘作業，全力趕赴明年全線通車目標。

北捷局說，捷運台中高鐵站(G17)位於台中高鐵特定區內，南側鄰台鐵新烏日站、東側鄰高鐵台中站旁，為「三鐵共站」站區；捷運車站2樓為穿堂，與高鐵、台鐵連通，乘車民眾可在站內直接轉乘，便利、快速，還可免卻遭受日曬雨淋。

捷運台中高鐵站為地面島式車站，月台位於兩側軌道中間，民眾可自由選乘較早出發的電聯車，節省等候時間；與高鐵、台鐵連通處，也將以捷運電聯車圖示引導民眾前往捷運車站。

葉昭甫強調指出，針對捷運電聯車行駛噪音問題，交通局將與北捷局共同攜手在通車前完成隔音牆增設作業，以市民生活居住品質為首要考量。

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(中時 )