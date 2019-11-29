耶誕燈飾照亮台北東區 節日氛圍活絡商圈買氣 17:562019/11/29 中時 王遠茂 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北東區以「這裡我們混大的 TAIPEI X TAIPEI」為主題，妝點了附近商圈及巷弄「傘海」裝置藝術格外吸睛。(圖文：王遠茂) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 從市府周邊沿仁愛路到忠孝東路，到東區商圈區域，設置超過3000公尺以上耶誕燈飾，要讓低迷商圈增加買氣，閃亮起來。(圖文：王遠茂) 從市府周邊沿仁愛路到忠孝東路，到東區商圈區域，設置超過3000公尺以上耶誕燈飾，要讓低迷商圈增加買氣，閃亮起來。(圖文：王遠茂) 迎接溫馨耶誕節，台北東區以「這裡我們混大的 TAIPEI X TAIPEI」為主題，妝點了附近商圈及巷弄，更結合附近社區、商家，舉辦一連串的系列活動，「傘海」裝置藝術－閃亮東區，是民眾熱鬧打卡地點，格外吸睛。 台北東區以「這裡我們混大的 TAIPEI X TAIPEI」為主題，妝點了附近商圈及巷弄。(圖文：王遠茂) 迎接溫馨耶誕節，台北東區妝點了附近商圈及巷弄，舉辦一連串的系列活動，要讓低迷商圈增加買氣，將熱潮High到2020跨年。(圖文：王遠茂) 台北東區以「這裡我們混大的 TAIPEI X TAIPEI」為主題，妝點了附近商圈及巷弄。(圖文：王遠茂) 台北東區以「這裡我們混大的 TAIPEI X TAIPEI」為主題，妝點了附近商圈及巷弄。(圖文：王遠茂) (中時 ) #東區 #商圈 #台北東區 #台北 #裝置藝術 也許您會感興趣 推薦閱讀 共享電動機車夯 使用率激增 04:102019/11/25 財經要聞 智慧零售觀光整合 協助商圈再出發 04:102019/11/26 焦點新聞 八大行庫助陣 台灣Pay商圈 粉絲召集令 04:102019/11/26 金融．稅務 101首辦簡單生活節 規模創歷年最大 上看20萬參觀人次 09:052019/11/26 生活 綠色閃光有「藝」思！周六東區將成奇幻「蛛網之城」 09:112019/11/26 旅遊 交通建設加持 台中東區吸引建商搶進推案 09:192019/11/26 財經 陳三鼎真的收了？經部、財部網站露端倪 12:052019/11/26 財經 陳三鼎歇業後 公館商圈一張照片讓網友大嘆GG了 21:582019/11/26 生活 為何陳三鼎堅持不開分店？知情人士曝原因 07:112019/11/27 生活 嚇人！1坪迷你店面租金5萬5 專家：最適合這種店 16:302019/11/27 財經 生活熱門新聞 好市多這產品以箱為單位瘋搶 網傻：不到中午就沒了 - 生活 中獎發票被吃掉 妹子亮菜刀崩潰求救 - 生活 摩鐵享受恩愛時光...開門瞬間冷掉 - 生活 不是台南！台灣古蹟最多城市在這 62％學生不知道 - 生活 這7蔬菜有毒素 醫：千萬要煮熟 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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