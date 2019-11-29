從市府周邊沿仁愛路到忠孝東路，到東區商圈區域，設置超過3000公尺以上耶誕燈飾，要讓低迷商圈增加買氣，閃亮起來。(圖文：王遠茂)

從市府周邊沿仁愛路到忠孝東路，到東區商圈區域，設置超過3000公尺以上耶誕燈飾，要讓低迷商圈增加買氣，閃亮起來。(圖文：王遠茂)

迎接溫馨耶誕節，台北東區以「這裡我們混大的 TAIPEI X TAIPEI」為主題，妝點了附近商圈及巷弄，更結合附近社區、商家，舉辦一連串的系列活動，「傘海」裝置藝術－閃亮東區，是民眾熱鬧打卡地點，格外吸睛。

台北東區以「這裡我們混大的 TAIPEI X TAIPEI」為主題，妝點了附近商圈及巷弄。(圖文：王遠茂)

迎接溫馨耶誕節，台北東區妝點了附近商圈及巷弄，舉辦一連串的系列活動，要讓低迷商圈增加買氣，將熱潮High到2020跨年。(圖文：王遠茂)

台北東區以「這裡我們混大的 TAIPEI X TAIPEI」為主題，妝點了附近商圈及巷弄。(圖文：王遠茂)

台北東區以「這裡我們混大的 TAIPEI X TAIPEI」為主題，妝點了附近商圈及巷弄。(圖文：王遠茂)

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