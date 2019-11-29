喜歡音樂新人許莉潔推出新專輯《不就範》，購買專輯響應「再唱近一點」活動，28日她受化妝品公司邀約，一同赴北海岸淨灘兼唱歌，恰巧碰上狂風吹襲及毛毛雨，頂著14度低溫下和大夥淨灘，結束後她獻唱〈痊癒〉、〈我可以堅強〉等新歌。

許莉潔首張個人專輯《不就範》發行正值滿月，近日舉辦購買專輯「再唱近一點」活動。（喜歡音樂提供）

此外出身《聲林之王》節目的她，過去節目中曾唱林俊傑〈不為誰而作的歌〉，淨灘時唱到這首歌，她感性地說，「過去我在比賽時，只希望讓大家聽到我的聲音，不要看到我的人，我現在回頭去想，我發現不是外型的關係讓我沒有自信，是我心裡會一直懷疑自己，導致我到現在即便瘦了20公斤，還是會覺得自己好沒自信。」許莉潔想藉此鼓勵大家，不要害怕別人的眼光，要開心的做自己。

許莉潔日前受邀赴北海岸淨灘。（喜歡音樂提供）

除了受邀淨灘外，許莉潔也特別南下彰化到「悅恩幼稚園」唱歌給老師及小朋友們聽，最令她哭笑不得的，是小朋友們熱情對她大喊「阿姨好」，讓她心驚驚「自己年紀有差這麼多嗎？」她分享塵封已久的「年紀」糗事，自曝國中時竟被來家裡雞肉飯用餐的客人誤認為是大學生，「我當場傻眼，想說自己不是國中生嗎？」

孩子王的她，與幼稚園的小朋友們打成一片，還一起玩木頭人等遊戲，一起大唱〈學貓叫〉、〈Baby Shark〉、〈小星星〉等兒歌，當唱到新歌〈再抱緊一點〉時，許莉潔也忍不住搞笑自嘲：「小朋友現在這個年紀聽得懂情歌嗎？我是唱給老師聽的，大家以後長大就聽得懂了」。

許莉潔日前到彰化幼兒園唱歌給小朋友聽。（喜歡音樂提供）

她詢問小朋友的夢想，有人回答老師、警察、醫生後，居然有小朋友說想當「路人」，讓她忍不住噴笑「你現在就可以當一個路人了」。最後小朋友紛紛畫許莉潔的模樣送給她，童言童語說「莉潔姐姐妳唱歌好好聽」、「莉潔姐姐我愛妳」讓她感動不已。許莉潔「不就範」新歌首唱會，12月13日晚上8點在後台咖啡，只要購買新專輯就可以憑專輯免費入場，更多專輯及演唱會資訊，請上許莉潔官方臉書或IG查詢。

許莉潔日前到彰化幼兒園唱歌給小朋友聽，小朋友送上她畫像。（喜歡音樂提供）

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