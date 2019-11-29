今年9月在美國紐約聯合國總部召開旨在因應日益嚴重的全球變暖的「氣候行動峰會」，日本政府曾要求由首相安倍晉三發表演講，但被聯合國方面拒絕。

據稱是因為日本推動煤炭火力發電的方針。主持會議的聯合國秘書長古特雷斯在會前曾表示，需要準備的「不是美麗的演講，而是具體的計畫」。

多名政府相關人士向共同社透露了上述消息。據稱，聯合國方面事先邀請各國首腦出席峰會。日方表示希望安倍發表演講、包括6月其擔任主席的二十國集團（G20）大阪峰會的成果做出匯報，與聯合國方面進行了協商，但遭到拒絕。

據悉除推進煤炭火電利用外，日方未能宣布上調溫室氣體減排目標或相當於上調目標的新舉措也是遭拒的原因。有相關人士稱，「持續向發展中國家的煤炭火電站建設提供資金援助似乎也造成了影響」。

日本6月匯總了應對全球變暖的長期戰略。雖然提出本世紀下半葉盡可能早地實現實際零排放的目標，但未明確具體時間。儘管在製定過程中曾提出煤炭火電「長期全面廢除」方案，但由於來自產業界的專家委員的反對，相關表述倒退為「降低依賴度」。

在氣候行動峰會上發表演講的首腦們大多表明了到2050年前實現實際零排放的目標，或擴大引進可再生能源、增加對發展中國家的資金援助額等。

日本環境相小泉進次郎出席了峰會但沒有機會演講，結果是未能展現存在感。

(中時 )