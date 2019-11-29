綠委李俊俋臉書po文指市府爭取預算不力，推責給中央。（廖素慧攝）

立委李俊俋在臉書po文指出，嘉義市政府未在期限內提出前瞻計畫申請興建西區國民運動中心，市府「混水摸魚」，卻責怪中央跳票；國民黨立委參選人傅大偉29日駁斥，政治人物不能混淆視聽，爭取建設作壁上觀。

國民黨嘉義市議會黨團在市議會質詢市長黃敏惠有關爭取興建西區國民運動中心案，批蔡英文總統跳票，國民黨總統參選人韓國瑜日前來嘉義市輔選傅大偉時，允諾若當選總統「會還嘉義市一個公道」，韓、黃、傅3人一同跳繩酸綠色執政跳票。

李俊俋在臉書po「爭取預算是需要專業的」一文反駁指出，爭取興建西區國民運動中心，須在今年5月31日期限之前提出「前瞻基礎建設計畫」申請，市府未如期申請，怎能說是蔡政府政策跳票？把責任推給中央。

傅大偉競總駁斥指出，市府今年5月27日提報「嘉義市西區運動中心興建計畫」，比前瞻基礎建設截止日早，李委員豈可推說市府延誤提報，這一年來有為地方爭取這項重大建設嗎？還是政黨輪替，執政者的承諾就跳票，船過水無痕？

教育部體育署今年5月31日函文，行政院核定的「改善國民運動環境及打造運動島計畫」補助興建30座國民運動中心，展延到2017年屆滿，蔡英文總統、前閣揆賴清德2018年底來嘉輔選時的承諾，已經過了核定期限，是故意援用「過期」的專案，亂開選舉支票「唬弄」嘉義市民嗎？

體育署執行前瞻基礎建設補助計畫，只有「改善強化原住民地區運動場館設施」及「興建風雨球場」，預算4.5億的西區國民運動中心興建案不符合，且教育部長潘文忠日前致電嘉義市長黃敏惠，曾表示「教育部前瞻計畫一期，沒有運動中心可以申請。」

(中時 )