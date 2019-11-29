蔡英文（中）、鄭宏輝（右）競選總部29日下午成立，民進黨大咖都將到齊大造勢。（陳育賢攝）

蔡英文、鄭宏輝（右二）競選總部29日下午成立，民進黨大咖都將到齊大造勢。（陳育賢攝）

民進黨新竹市立委參選人鄭宏輝30日下午將舉辦護國會、保台灣「蔡英文、鄭宏輝聯合競選總部」成立大會，包括正副總統參選人蔡英文、賴清德、總召柯建銘、內政部長徐國勇等黨內大咖都將到場為鄭宏輝站台助選。

身兼鄭宏輝競選總幹事的黨部主委翁枝弘表示，今天下午1點15分在北大路、府後街口展開的聯合造勢大會包括正副總統選參選人、徐國勇、柯建銘與市長林智堅都將到場為鄭宏輝助講造勢之外，同時也邀請台灣嘻哈代表人物大支與新竹在地搖滾團體「海岸乾杯」共同演出，展現民進黨從中央到地方，團結為新竹隊加油打氣，展現攻下新竹市關鍵1席立委的決心。

鄭宏輝則表示，選舉倒數階段選情也持續升溫，他與主要對手國民黨提名的鄭正鈐的民調數據，已顯示從過去的拉鋸、膠著到出現黃金交叉。

從香港反送中事件及日前澳洲爆發共諜案，2020國會過半關鍵1席在新竹市，因此期望新竹市民能集中選票、唯一支持，選會贏的人，讓選票極大化，才不會讓國民黨漁翁得利。

而蔡英文總統、副總統參選人賴清德、內政部長徐國勇共同來為他站台，顯示中央對新竹市立委選情的關心與重視，加上地方的柯建銘、林智堅與他共同組成的新竹隊鐵三角，代表地方的凝聚、團結與延續，選前倒數42天，他有信心迎向勝選。

此外，蔡英文稍早還將於12點30分先到新竹縣新埔鎮義民廟，參加新竹縣第1選區立委參選人周江杰競選總部成立大會。

(中時 )