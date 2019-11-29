遊客入住台中市民宿除享有秋冬國旅補助，還可享免費的旅遊行程（含遊覽車資、導覽解說及DIY體驗）。（王文吉攝）

豐原流星花園種植大面積柿樹，青綠柿葉近日已逐漸轉紅，景色媲美楓紅。（王文吉攝）

「台中彩虹山手線」設計7大路線，公老坪體驗採收椪柑是亮點之一。（王文吉攝）

台中市百家民宿推出「台中彩虹山手線」創新旅遊體驗計畫，免費贈送入住遊客深度遊程。（王文吉攝）

搶攻秋冬國旅補助餘額，台中市百間民宿推出「台中彩虹山手線」創新旅遊體驗計畫，12月2日起於台中市民宿協會臉書粉絲頁開放線上報名，旅客只要提供該路線的訂房證明，即可享有限額免費的旅遊行程（含遊覽車資、導覽解說及DIY體驗），還可再賺國旅住宿優惠。

「台中彩虹山手線」旅遊創新體驗計劃25日在豐原流星花園戶外草坪舉辦揭幕式，多家民宿業者一同公開7條令人驚豔的深度旅遊體驗路線，包括生態慢活、花海迎賓、採果之樂、手作農產、人文歷史、星空夜景、茶癮咖啡等。

台中市民宿協會理事長陸冠全表示，「台中彩虹山手線」旅遊創新體驗計劃，構想出自於台中市鄉村特色「有山、有農作、有手作」，近郊美景秘境天成，旅客不必捨近求遠，在地即可享有具高質感之深度旅遊。

台中市觀旅局觀光管理科長白少華表示，秋冬旅遊補助台中市有15萬間房額度，至今已使用12萬餘間，使用率逾8成，以每日申請1600間計算，約年底使用完畢，邀請全國各地來趟美好的台中鄉村之旅。

7條彩虹路線涵蓋大坑、新社、東勢、豐原、石岡、后里、外埔、和平等地，遊程納入知名景點、名勝古蹟、觀光工廠、雲海秘境等，更有人文導覽、農作DIY體驗、美食饗宴等。

民宿業者加碼放送好禮，活動期間於台中市境內民宿，拍照打卡上傳至「台中市民宿協會粉絲頁」並按讚，週週抽民宿精緻下午茶，壓軸抽主題民宿住宿券。遊客錄製「熟悉的城鄉故事」上傳至粉絲頁並按讚，獲得最高人氣，經評選確定，可獲得免費主題民宿住宿1晚。

(中時 )