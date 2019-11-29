德翔台北輪漏油汙染 判賠1.6億元 18:102019/11/29 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 資料照片 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 德翔海運的德翔台北輪3年前在石門外海故障觸礁漏油，造成金山區漁會會員從事漁獲海域受到汙染，漁會提起訴訟索賠；台北地院認為，德翔海運汙染海洋影響漁獲，判決須賠償 1億6253萬多元。可上訴。 (中時 ) #台北 #德翔 #汙染 #漏油 #德翔海運 #海運 #漏油汙染 #海洋 # 1億6 #漁獲 #漁會 也許您會感興趣 推薦閱讀 大花紫薇感染病蟲害 滴「黑油」成汙染 13:562019/11/25 生活 台船為科技部建造兩艘500噸級海研船 船隻具有多項特殊功能 15:582019/11/25 財經 新海研2、3號交船 陳建仁：展現台灣海洋研究能量 16:092019/11/25 政治 台船為科技部建造兩海研船 提升研究能量 17:352019/11/25 生活 101首辦簡單生活節 規模創歷年最大 上看20萬參觀人次 09:052019/11/26 生活 石化空品監測車讓汙染源無所遁形 17:032019/11/26 生活 把關雲林空品 監測車找源頭 04:102019/11/27 地方新聞 嚇人！1坪迷你店面租金5萬5 專家：最適合這種店 16:302019/11/27 財經 梧棲漁港看海趣 中正附幼寓教於樂 08:242019/11/29 生活 耶誕燈飾照亮台北東區 節日氛圍活絡商圈買氣 17:562019/11/29 生活 社會熱門新聞 不爽我出錢你當選 埔鹽鄉代主席涉賄遭判刑 - 社會 35歲高以翔猝死 中醫觀點：陰陽離決人就會死 - 社會 情侶打野砲 男子硬不起來酒瓶強頂妹妹掛彩 - 社會 耿繼文告發憲兵指揮官黃金財違反選罷法 - 社會 98歲少將迷山2日…態度超淡定 警消：當過將軍果然不同 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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