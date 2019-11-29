德翔海運的德翔台北輪3年前在石門外海故障觸礁漏油，造成金山區漁會會員從事漁獲海域受到汙染，漁會提起訴訟索賠；台北地院認為，德翔海運汙染海洋影響漁獲，判決須賠償 1億6253萬多元。可上訴。

(中時 )

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