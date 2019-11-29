柯文哲體驗現場攤位活動。（趙雙傑攝）

台北市長柯文哲今日出席「2019 繽紛耶 誕玩台北，熊讚陪你過耶誕！」記者會，特地和熊讚一同化身車掌，替活動揭開序幕，此次活動結合北市府吉祥物熊讚，首度打造獨特胖卡基地和巡迴快閃胖卡專車，並串連4大特色商圈活動，讓大家體驗歡樂的耶誕氛圍。

(中時 )