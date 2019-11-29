柯文哲出席「2019 繽紛耶 誕玩台北，熊讚陪你過耶誕！」記者會 20:022019/11/29 中時 趙雙傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 柯文哲特地和熊讚一同化身車掌，替活動揭開序幕。（趙雙傑攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 柯文哲體驗現場攤位活動。（趙雙傑攝） 台北市長柯文哲今日出席「2019 繽紛耶 誕玩台北，熊讚陪你過耶誕！」記者會，特地和熊讚一同化身車掌，替活動揭開序幕，此次活動結合北市府吉祥物熊讚，首度打造獨特胖卡基地和巡迴快閃胖卡專車，並串連4大特色商圈活動，讓大家體驗歡樂的耶誕氛圍。 (中時 ) #耶誕 #活動 #記者會 #柯文哲 #出席 也許您會感興趣 推薦閱讀 柯P諷邱毅是共黨提名 新黨與邱毅齊提告 10:572019/11/25 社會 面對共諜案 柯文哲批每天喊賊來了沒用 12:412019/11/25 政治 邱毅稱柯是政治周星馳 王世堅：邱是政治吳孟達 14:392019/11/25 政治 大陸操控台灣選舉？柯文哲：沒有啦！好啦好啦 19:132019/11/26 政治 耶誕彩妝華麗登場 美妝官網上線搶買氣 20:562019/11/26 美妝 萬花筒耶誕樹光影驚豔 04:102019/11/27 時尚消費 耶誕打卡 台中這個點熱翻了 13:012019/11/27 生活 用學姐吸引肥宅惹議 柯這樣回應 11:182019/11/28 政治 太陽花國賠案柯文哲要上訴 周倪安批：換位置換腦袋 11:532019/11/28 政治 卓榮泰酸北高市長愈來愈像 柯不甘示弱 12:262019/11/28 政治 生活熱門新聞 好市多這產品以箱為單位瘋搶 網傻：不到中午就沒了 - 生活 中獎發票被吃掉 妹子亮菜刀崩潰求救 - 生活 摩鐵享受恩愛時光...開門瞬間冷掉 - 生活 這7蔬菜有毒素 醫：千萬要煮熟 - 生活 不是台南！台灣古蹟最多城市在這 62％學生不知道 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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