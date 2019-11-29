被黨部記載「開會通知」的陳姓民宅屋主出面，不解自己家裡怎會變成黨部了？（王志偉攝）

黨部發出通知單地址有誤，黨部承認疏失，將重啟流程，給予被檢舉違紀之黨員申訴機會。（王志偉攝）

國民黨花蓮縣黨部考紀會做出懲處案，將陪同無黨籍傅崐萁登記參選立委的妻子國民黨縣長徐榛蔚以及黨籍鄉長何禮台、縣議員吳東昇予以申誡、開除黨籍，不過卻爆出案外案，當事者何禮台大表不滿，爆料黨部發出的說明通知書地點，大門深鎖也無黨工，懷疑「私設刑堂」！黨部事後解釋「漏打」住址號碼，卻引起何禮台更為光火，經查黨部通知考紀會召開住址竟然是黨立委候選人競選總部，「根本搞黑箱」！

針對徐榛蔚違紀陪同傅崐其登記參選，黨部予申誡一次，另包括黨籍新城鄉長何禮臺、縣議員吳東昇等民代，也決議停權2年處份，將報黨中央決議。黨部再次喊話，在法理情下，對徐榛蔚違紀事實申誡一次，但大選剩下40多天，期盼黨員同志合力並集中選票團結。徐榛蔚透過新聞科回應縣政事務繁忙，不克回應；傅崐萁也未表示意見。

不過何禮台不僅大表不滿，抨擊黨部大搞黑箱甚至「私設刑堂」。他拿著黨部發出之通知說向媒體爆料，針對黨員違紀輔選，國民黨花蓮縣黨部發出通知29日召開第2次考紀會，係依據25日考紀委員會決議要求徐榛蔚、何禮台、吳東昇等違紀案到場說明或以書面答覆。何禮台等人依通知地點前往花蓮市明禮路某民宅「開會」，卻發現大門深鎖也無黨工。事後陳姓屋主前來，不解自家住宅為何被當成「黨部考紀會」？

縣議員吳東昇則強調堅定支持傅崐萁，他已經提出退黨申請，也尊重黨的處分跟決議。到場聲援的國民黨議員張正治表示，黨部考紀委員何時召開？法定程序需要多少人？懷疑縣黨部可能涉及偽造文書。也有兩位考紀委員，拿著聘書證書到場，表示自己沒有收到開會通知。陪同到場律師許正次也認為考紀會與說明地點疏漏與程序有疑慮，開會結果是否成立仍以待商榷。

縣黨部書記長胡慧君坦承，考紀會發函要求說明地點為明禮路某號，打字時疏漏「之11號」，為尊重黨員權益，重啟流程，會再重發公文讓被檢舉的同志，有3天的申訴時間，並依照考紀委員決議送交黨中央裁定。

(中時 )