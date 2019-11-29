紅瓦厝國小學生也在老師帶領下，齊向孔子行禮致敬。(曹婷婷攝)

敦源聖廟祭孔儀式全程約1小時，全程遵循古禮。(曹婷婷攝)

歸仁敦源聖廟祭孔是原南縣境內唯一主祀孔子的私人文廟，有別多數孔廟都在928教師節祭孔，敦源聖廟2017年起恢復傳統於農曆11月4日這天祭孔，今年由歸仁區公所主祭，歸仁、關廟、永康、仁德擔任陪祭，歸仁在地紅瓦厝國小也由老師率學生到場感受祭孔古禮，孔子第74、75、76代後人也南下參與。

敦源聖廟是新豐區祭孔的重要場域，清光緒初期，地方文人組成以發揚國學為主的「敦源社」，1927年，各界募款建廟迄今，已有92年的悠久歷史。一直以來，皆由永康、仁德、歸仁、關廟、龍崎5公所輪流主辦祭孔。

今天上午，敦源聖廟祭孔儀式全程約1小時，全程遵循古禮，30多位禮生、樂生參與，但沒有佾生、佾舞，主要是三獻禮及與祭者參拜，5個公所都派員到場，簡約而隆重，紅瓦厝國小學生也在老師帶領下，齊向孔子行禮致敬。

過去，敦源聖廟祭孔儀式都在國曆9月28日這天舉行，但歸仁在地文史工作者與耆老考據歷史，前年回歸清朝民間慣例於農曆11月4日祭孔的歷史傳統，象徵傳統文化的延續。現任中華孔子後裔儒學促進會理事長、世界孔子後裔台灣聯誼會理事長的孔子第74代後人孔繁晉昨也從桃園專程南下參加祭孔。

(中時 )