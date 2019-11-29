恆春福德宮往年都會在農曆春節發送開運金幣，但廟方指出，因日前受土地公指示，鼠年紀念幣將提前到12月31日及明年元旦發送，這是首度提前發放。（謝佳潾攝）

恆春福德宮往年都會在農曆春節發送開運金幣，但廟方指出，因日前受土地公指示，鼠年紀念幣將提前到12月31日及明年元旦發送，這是首度提前發放。（謝佳潾攝）

恆春福德宮往年都會在農曆春節發送開運金幣，但廟方指出，因日前受到土地公指示，所以鼠年紀念幣將提前到12月31日及明年元旦發送，這是首度提前發放，不過大年初一、初二還是會發送，希望能讓更多遊客、信徒沾沾喜氣、求好運。

「這是土地公指示的！」福德宮主委謝登勇指出，近期不少廟內人員反映有接到土地公指示，要將發送金幣的日期提前，而經擲筊後果真得到聖筊，於是決定提早到2019的最後一天以及明年元旦、在廟前免費發送鼠年金元寶紀念幣。

他說，此次不僅是首度將發送日期提前，也是將發送時間延長，除12月31日下午2點半至5點半、在送走最後一道夕陽的時候，以及元旦上午7點半至10點半的「夕照關山福佑安康」活動中發送紀念幣外，農曆大年初一、初二上午8點半至11點也會發放。

他強調，準鼠年是十二生肖之首，提前發送紀念幣也是討個好彩頭，希望更多遊客及信眾能獲得土地公的保佑發大財，而紀念金幣的數量很多，只要民眾在時間內排隊領金幣，保證絕對拿得到。

(中時 )