「2019第三屆正修盃全國創意烘焙大賽」，大專組第一名由高雄餐旅大學謝呈杰及何珈恩摘下。（林雅惠攝）

正修科技大學29日與帕莎蒂娜聯合舉辦「2019第三屆正修盃全國創意烘焙大賽」，來自各大專、高中職14校20組選手同場競技，以鳳梨、地瓜、洛神花食材展手藝，經過一番競技後成績揭曉，高雄餐旅大學謝呈杰及何珈恩榮獲大專組金牌。

此外，正修科大王旻函及郭璧菁獲得銀牌；正修科大林宏峻及張家榕獲得銅牌；高中職組樹德家商獲金牌，中山工商囊括銀、銅牌。

正修科大校長龔瑞璋肯定參賽選手的創意，表示做出來的麵包秀色可餐，彼此教學相長，不論比賽結果如何，大家都是贏家。

正修盃全國創意烘焙大賽主要提供熱愛創意烘焙製作的高中職學生，有一個創意烘焙技術交流與展現學習成果的交流平台。

由於比賽規定參選手須在5個小時完成麵包及拌手禮糕點，20組選手料理拿手糕點，包括鳳梨、地瓜、洛神花在內，統統成了糕點食材，一舉手一投足頗有西點師傅的架勢，大家同場競技，展現最拿手的功夫。

摘下大專組金牌的高雄餐旅大學何珈恩說，儘管準備時間很短，剛好手又受傷打石膏，還是要烘焙出美味可口麵包，聽到獲得金牌的瞬間，心中真的很開心，負傷參賽更讓人印象深刻。

(中時 )