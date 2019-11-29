抗生素雖可治癒許多感染症，避免死亡等併發症，但並非萬靈丹。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

台中吳婦因扎傷引發蜂窩性組織炎合併大腸桿菌感染，卻自行停用抗生素，不只傷口未癒合，還導致大腸桿菌產生抗藥性，讓治療更加波折。台中慈濟醫院感染科主任王瑞興呼籲，使用抗生素千萬不能自己停藥，萬一產生抗藥性導致無藥可醫，小傷口也會丟性命。

從事清潔工的吳姓婦人清掃過程不小心被竹掃帚刺傷左前臂，原以為是小傷口沒太在意，直到腫脹、化膿才到台中慈濟醫院看診。感染科醫師初步判定是蜂窩性組織炎，合併大腸桿菌感染而化膿，必須住院接受抗生素治療。

吳婦治療5天傷口好不容易穩定，卻急著出院繼續工作，醫師特別囑咐照護原則，將抗生素改為口服，並一再強調絕對不能停藥。沒想到吳婦出院才1個月，左前臂傷口惡化，醫師從檢體中培養出對多種抗生素具有抗藥性的大腸桿菌，進一步詢問得知，吳婦自行停用抗生素。

「抗生素並非萬靈丹！」王瑞興表示，並非所有感染症狀都可以使用抗生素治療，病毒感染就不適合使用抗生素。抗生素就像兩面刃，用得恰當就是良藥，沒有正確使用抗生素，就容易讓細菌產生抗藥性，造成致命危險！

王瑞興進一步說明，畜牧業使用動物抗生素使肉品產量穩定，加上過期、未吃完的抗生素藥物任意棄置汙染環境，只要這些抗生素進入食物鏈，就可能成為「超級細菌」，一旦爆發超級細菌感染，可用藥物非常有限。

王瑞興表示，只要掌握「不自行購買、不主動要求、不隨便停藥」抗生素正確使用的三不原則，不僅能安心使用抗生素完成疾病治療，也能避免細菌產生抗藥性。若有過期或未吃完的抗生素、免疫抑制劑、荷爾蒙藥物，建議送回原發藥處回收，避免汙染環境。

(中時 )