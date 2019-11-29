原定為伴郎之一的高以翔，近日不幸猝逝，好友毛加恩強忍悲痛，決定與未婚妻羅雯婚禮今（29日）如期舉行。而他早前也透過經紀公司發表聲明，宣布婚禮將以私人聚會舉行，不受訪。而《中時》也直擊小倆口在萬豪飯店舉行的婚禮現場，場面溫馨動人，但也藏著不少淚點。

毛加恩夫婦強忍悲痛，如期在今晚舉行婚禮，稍早他的妻子也透過社群網站向已故的高以翔喊話，「本來氣象說要下雨的，但我們知道，這是你給我們最大的祝福。」原來是一連多日的雨天，今日卻突然放晴，讓毛加恩夫婦認為是高以翔最後的祝福。

高以祥生前摯友，吳建豪、藍鈞天表情嚴肅相擁慰問。(盧禕祺攝)

藍鈞天神情嚴肅。(盧禕祺攝)

范范為婚禮歌手。(盧禕祺攝)

工作人員為賓客綁上白色緞帶。(盧禕祺攝)

毛加恩婚禮布置以白色為主，高貴典雅。(盧禕祺攝)

廖曉喬夫婦。(盧禕祺攝)

黑人陳建州。(盧禕祺攝)

(中時 )