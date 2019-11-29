原定為伴郎之一的高以翔，近日不幸猝逝，好友毛加恩強忍悲痛，決定與未婚妻羅雯婚禮今（29日）如期舉行。而他早前也透過經紀公司發表聲明，宣布婚禮將以私人聚會舉行，不受訪。而《中時》也直擊小倆口在萬豪飯店舉行的婚禮現場，場面溫馨動人，但也藏著不少淚點。
毛加恩夫婦強忍悲痛，如期在今晚舉行婚禮，稍早他的妻子也透過社群網站向已故的高以翔喊話，「本來氣象說要下雨的，但我們知道，這是你給我們最大的祝福。」原來是一連多日的雨天，今日卻突然放晴，讓毛加恩夫婦認為是高以翔最後的祝福。
(中時 )
原定為伴郎之一的高以翔，近日不幸猝逝，好友毛加恩強忍悲痛，決定與未婚妻羅雯婚禮今（29日）如期舉行。而他早前也透過經紀公司發表聲明，宣布婚禮將以私人聚會舉行，不受訪。而《中時》也直擊小倆口在萬豪飯店舉行的婚禮現場，場面溫馨動人，但也藏著不少淚點。
毛加恩夫婦強忍悲痛，如期在今晚舉行婚禮，稍早他的妻子也透過社群網站向已故的高以翔喊話，「本來氣象說要下雨的，但我們知道，這是你給我們最大的祝福。」原來是一連多日的雨天，今日卻突然放晴，讓毛加恩夫婦認為是高以翔最後的祝福。
(中時 )
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