邱怡澍（中）穿上自己設計的「三太子國服」走台步表演，宣傳一年一度的重要宗教文化慶典。。（張毓翎攝）

第10屆太子文化季於12月8日登場，29日在嘉縣府中庭舉行記者會。（張毓翎攝）

第10屆太子文化季由代表台灣赴日參加世界小姐選拔的邱怡澍擔任代言人。（張毓翎攝）

第10屆太子文化季於12月8日登場，朴子電音三太子協會及六腳鄉公所集思廣益，推出三太子藝陣嘉年華，並且由代表台灣赴日參加世界小姐選拔的邱怡澍擔任代言人，29日在嘉縣府中庭的記者會上，她穿上自己設計的「三太子國服」走台步表演，宣傳一年一度的重要宗教文化慶典。

太子文化季於下午4點在六腳鄉蒜頭國小廣場登場，延續前9年的藝陣嘉年華，讓全台喜愛電音三太子及藝陣朋友體驗，民眾除了可以自創獨一無二的三太子獨領風騷外，還有好禮可拿，另外也有三太子文化解說等行程，傍晚有搖滾樂團、創意陣頭等演出與煙火秀，並提供地方小吃，讓民眾免費品嘗。

今日縣長翁章梁、朴子電音三太子協會理事長黃基全及朴子農會總幹事田志強，一同前來宣傳活動，翁章梁說，電音三太子起源於朴子市，現今已揚名海外，今年特邀世界小姐台灣代表邱怡澍擔任活動代言人，期盼有更多民眾一起來六腳參與太子文化季。

邱怡澍穿上紅色三太子國服，身後插了4面令旗，帽子上還有2根翎子，成為全場最美的「嬌」點；邱怡澍說，她從小看廟會時，認為三太子具勇敢、活潑的精神，因此決定設計融合三太子元素的國服，在世界小姐選美賽中，與其他國家的佳麗在台上一較高下，這次記者會穿上三太子國服的原因，也是希望將傳統宗教文化躍上國際。

(中時 )