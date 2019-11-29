第10屆太子文化季於12月8日登場，朴子電音三太子協會及六腳鄉公所集思廣益，推出三太子藝陣嘉年華，並且由代表台灣赴日參加世界小姐選拔的邱怡澍擔任代言人，29日在嘉縣府中庭的記者會上，她穿上自己設計的「三太子國服」走台步表演，宣傳一年一度的重要宗教文化慶典。
太子文化季於下午4點在六腳鄉蒜頭國小廣場登場，延續前9年的藝陣嘉年華，讓全台喜愛電音三太子及藝陣朋友體驗，民眾除了可以自創獨一無二的三太子獨領風騷外，還有好禮可拿，另外也有三太子文化解說等行程，傍晚有搖滾樂團、創意陣頭等演出與煙火秀，並提供地方小吃，讓民眾免費品嘗。
今日縣長翁章梁、朴子電音三太子協會理事長黃基全及朴子農會總幹事田志強，一同前來宣傳活動，翁章梁說，電音三太子起源於朴子市，現今已揚名海外，今年特邀世界小姐台灣代表邱怡澍擔任活動代言人，期盼有更多民眾一起來六腳參與太子文化季。
邱怡澍穿上紅色三太子國服，身後插了4面令旗，帽子上還有2根翎子，成為全場最美的「嬌」點；邱怡澍說，她從小看廟會時，認為三太子具勇敢、活潑的精神，因此決定設計融合三太子元素的國服，在世界小姐選美賽中，與其他國家的佳麗在台上一較高下，這次記者會穿上三太子國服的原因，也是希望將傳統宗教文化躍上國際。
(中時 )
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