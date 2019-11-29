基隆市政府為歷史建築，辦公空間不足，5年前開始市府就規畫搬家新建市政大樓。（基隆市府提供／許家寧基隆傳真）

基隆市府計畫在距離市府1公里多的舊公車修理廠興建新市政大樓，盼議會順利通過。（基隆市府提供／許家寧基隆傳真）

基隆市政府廳舍空間嚴重不足，市長林右昌5年前一上任就決定搬家，但新市政大樓36億元預算案連續3年叩關失敗，林右昌說，新大樓不只有需要性，還有急迫性，強調市府4年來減少負債32億元，財政是近12年來最佳狀態，會努力趕在任期內動工。

新市政大樓預算案，下周一將進行審議表決，林右昌27日先向議員溝通簡報，今日再對市民說明興建計畫，林右昌說，15年前自前市長許財利就開始推動興建案，澄清直到2013年國防部堅持基隆憲兵隊址需有償撥用，當時市府便決定另覓地點，並非他上任後推翻。

林右昌指出，新市政大樓經過縝密評估，舊公車修理廠不論空間、位置都是最佳地點，有議員認為將商業區做為市政大樓太過可惜，但考量商業區容積率可以達560％，才足夠把分散各地的局處員工全容納在1.6萬坪空間的新大樓，民眾洽公也不需四處奔波。

對於議員質疑錢從哪來﹖林右昌說，上任時市府債務逾124億元創史上新高，逼近舉債上限，經過近年努力還債32億元，負債比率為13年來新低，若獲中央補助10億元再加上自籌財源，舉借最多20多億元，平均1年3億元，市庫財政上可以負擔。

林右昌強調，這5年來完成包括東岸商場、東西岸碼頭改建及火車站及廣場，未來還有城際轉運站、會展旅運大樓及軍港遷移，「5年時間做了人家20年的事情」，就是希望為基隆市港再生奠定基礎，若能得到議會支持，會盡力趕在任期內動工。

(中時 )