國民黨新北市第一選區（石門、三芝、淡水、八里、林口、泰山）立委參選人洪孟楷今(29日)上午登上資深媒體人羅友志廣播節目，暢談選戰政見，針對備受矚目的淡水科技園區議題，洪孟楷表示，新市鎮現有住宅規畫，但工作機會少，當選後會爭取「淡海科技園區」進駐，繁榮北海岸。

節目一開始，羅友志語出驚人表示，「說真的，所有選區我最討厭訪問的就是他！」，原因是第一選區有6個行政區，光要念完就花費一番工夫，洪孟楷則幽默回應，第12選區的李永萍更是「七星陣」，多達7個行政區，2人一來一往，互動熱絡。

談起選戰至今的點滴，洪孟楷感性指出，每天一大早出門前，都會在太太額頭上輕吻，默默道別，雖然太太熟睡中並未回應，但都會不自覺露出淺淺的微笑，讓他備感溫馨。

雖是青年參政，洪孟楷也展現對地方的長遠願景，他指出，淡海新市鎮雖有很多住宅，但因缺少工作機會，入住率不高，因此上任後將力推「淡海科技園區」，帶動地方發展。

洪孟楷表示，淡水、三芝中間有很多腹地，是一個很有潛力的地方，未來淡江大橋貫通後，聯外交通更為發達，將積極督促科技部評估規劃，釋出中央土地，解決高科技業找不到地方的窘境，讓企業進駐淡水，帶動更多人入住，創造新的核心都市。

(中時 )