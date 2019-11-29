隨著世界各國加緊開發新武器的風潮，越南也打算提升空軍戰機實力，並打算與韓國合作開發5代戰機，但卻遭陸媒譏笑其嫉妒殲20研發成功，但技術實力不足，公布的設計草圖「令人啼笑皆非」。

《新浪軍事》引述越南媒體指出，隨著周邊國家開始陸續換裝更先進的戰機，越南空軍的裝備已經無法適應未來可能出現的戰場環境。尤其是大陸5代戰機研發成功後，在嫉妒殲20的心態下，越南也緊鑼密鼓地研發第5代戰機，越南國防部並已經正式宣佈由國家航空製造所負責第5代隱身戰機的研發工作，專案代號為「VSF」。

報導說，VSF戰機的設計草圖完成後，其設計卻令人啼笑皆非，並非因為設計奇葩，而是這款戰機的外形與美國F22猛禽戰機如出一轍，或許是越南設計師直接搬照F22的設計草圖來應付差事。

越南空軍目前有俄製蘇-27與蘇-30戰機，近年來累積了不少俄製戰機的維修經驗。圖為越南空軍的蘇-30戰機。（圖／新浪軍事）

不過越南雖然從未自製戰機，研發5代機的能力也值得懷疑，但越南從上世紀90年代就開始引進蘇-27戰機，後來又進口蘇-30MK2V戰機，其航空工業已累積了不少對現代化戰機進行維護保養的經驗，目前已具備對蘇-27戰機進行大修的能力。

報導表示，由於越南長期從俄羅斯進口戰機，因此俄方曾向越南推銷過俄國最新的蘇-57第5代戰機，不過越南也不甘於一直依靠別國武器，加上近年來越南經濟發展迅速，有了較為充足的資金後，萌生出研發國產現代化戰機的想法，並且起步非常高，直接就上手第五代戰機的研發工作，連印度都甘拜下風。

越南對自己的航空工業實力心知肚明，因此決定先與韓國進行合作，雙方在韓國設計的KFX戰機基礎上研發新型戰機，這也就是解釋了為什麼VSF的草圖與F22戰機如此相似，因為韓國的KFX戰機就是仿照F22設計的。越南初步打算是在韓國的幫助下研發出VSF戰機，早期國產化率達到40%，在未來10-20年內實現完全國產化。

(中時電子報)