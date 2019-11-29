苗栗青年參加國際賽事獲獎，縣府29日表揚。（巫靜婷攝）

張芸綺、張立欣姊弟種植苗栗縣少見的高山茶，來自海拔1400公尺的「雪見高山茶」品牌，2度挑戰法國AVPA世界茶葉大賽，奪下烏龍茶類1金、1銀、2銅、1美食特別獎及紅茶類1金。（巫靜婷攝）

茶農張家齊遠赴英國比賽，以果香紅茶、東方美人茶獲獎，揚名國際。（張家齊提供／巫靜婷苗栗傳真）

張家齊注重比賽茶的品質，賽前多次邀集業界人士品評茶的風味。（張家齊提供／巫靜婷苗栗傳真）

張家齊烘出的紅茶及東方美人茶，分別獲得2019英國星級美食大獎，最高3星級及1星級獎殊榮。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府29日表揚4名優秀青年，頭份市茗揚茶業第3代張家齊，運用獨特創新的工藝製成，以紅茶及東方美人茶參賽「2019英國星級美食大獎」，榮獲最高3星級及1星級獎殊榮，晉級總決賽與俄羅斯茶農並列紅茶類世界第一，寫下該賽事開辦24年來，台灣紅茶最佳成績。

34歲茶農張家齊跳脫傳統，改良阿公輩的製茶技術，烘焙出風味獨特的茶品，「果香紅茶」拿下紅茶類最高3星級獎，成功得來不易，他表示，烘焙過程歷經8次失敗，燒焦或平凡的紅茶都被淘汰，第9次終於烘出適合英國人口味，帶有熱帶水果香的紅茶。

張家齊強調「喝茶也能喝得有品味」，他在台師大外語中心、進修部等地授課，教導學生泡茶，並以玻璃酒杯品茶、賞析茶的色澤，他表示，這次為迎合外國評審口味，賽前曾邀集多名業界人士品評比賽茶，一一調整到最好，才順利從全球100多個國家，共1萬2772件作品脫穎而出。

除了張家齊，2度挑戰法國AVPA世界茶葉大賽張芸綺也以「雪見高山茶」品牌，奪下烏龍茶類1金、1銀、2銅、1美食特別獎及紅茶類1金亮眼表現；就讀花蓮慈濟科大護理系2年級學生陳璟宜與團隊，以「簡易式抽藥之安全針具」榮獲2019iENA德國紐倫堡國際發明展金牌；就讀開平餐飲學校的苗栗青年鄧靖霖奪下2019香港國際美食大獎西餐職類雙銀牌。

(中時 )