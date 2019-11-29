施作團隊把阿美阿嬤撒金元寶的圖案畫在上頭，象徵阿嬤要祝福大家財源滾滾來。（張毓翎攝）

為營造六腳鄉工廠村特色，嘉縣府文觀局4年前在村內配天宮前兩旁的牆面進行3D彩繪，但疑因經費不足，獨漏阿美阿嬤家的牆，事隔多年仍讓她耿耿於懷和難過，南華大學嘉義縣六腳鄉文化聚落共榮發展計畫團隊得知後，決定執行「阿嬤的圓夢計畫」，將她家牆面畫上Q版媽祖像等圖案，近日完工後，不僅為老屋注入新生命，阿美阿嬤家也變得更熱鬧了。

六腳鄉文化聚落共榮發展計畫助理林榆棋表示，當他們告訴阿美阿嬤要在她家的牆彩繪時，她十分開心並提議融入配天宮的意象，在牆面畫上媽祖像前，由於阿嬤擔心讓媽祖在外面風吹日曬會對神明不敬，因此特地到配天宮擲筊、請示媽祖，得到同意後，駐村藝術家、阿嬤的兒子等當地居民，也一起在阿嬤家的外牆作畫。

施作團隊晚上描線、白天著色，耗時2周才完成阿美阿嬤家的壁畫。林榆棋說，配天宮為工廠村民重要信仰中心，故結合在地廟宇文化，施作團隊不僅將媽祖、順風耳、千里眼、太子爺及土地公繪製在牆面，還特別把阿美阿嬤撒金元寶的圖案畫在上頭，象徵阿嬤要祝福大家財源滾滾來，吉祥又幸福。

「真的揪甘心」阿美阿嬤感動地說，沒想到竟會這麼多人願意幫她完成壁畫，其他家戶牆面的彩繪作品與甘蔗產業、懸絲偶傳統技藝有關，而她們家的牆壁則是配天宮的Q版神明像，也是另一個在地特色，歡迎大家來拍照留念，討個好彩頭。

(中時 )