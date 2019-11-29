「椪柑養大」的立委江啟臣，大力協助果農度過天災農損，並肯定農業局積極拓展外銷通路。（江啟臣競總提供／王文吉台中傳真）

台中市農業局積極拓展椪柑外銷市場，今年首批封櫃啟航，將出口新加坡20公噸。（江啟臣競總提供／王文吉台中傳真）

台中為全台椪柑最大產地，去年出口460公噸，今年預估衝破700公噸。今年首批出口新加坡20公噸，29日於東勢果菜市場舉行封櫃啟運儀式，包括台中市農業局長蔡精強、立委江啟臣、東勢區農會總幹事田士欣及石岡區農會總幹事張東海都出席為農民打通路。

蔡精強表示，台中柑橘類種植面積約2300多公頃，主要產自東勢、石岡、豐原、新社、和平、北屯等區域。目前外銷椪柑產地收購價每公斤突破30元，較去年每公斤約增加5元。市府將持續媒合及協助農民團體行銷台中農產品，拓展國際市場，讓台中農民獲得最大的照顧。

江啟臣表示，台中椪柑年產近5萬公噸，量多質優，行銷到世界各地，包括加拿大、新加坡、馬來西亞、印尼、汶萊及日本等國家，去年460公噸，今年預計超過700公噸，大幅成長3成以上，顯示台中椪柑品質深獲國際肯定。

江啟臣說，他小時家裡就是種植柑橘，從政以來就把農民的大小事當作自己的事，像是台灣近來受到極端氣候影響，讓農民種植更加辛苦，之前柑橘因為大雨後隨即遇到強烈日曬導致「火燒柑」，他爭取農損救助、推動農業保險法、農民職災保險等，作農民最大的後盾。

(中時 )