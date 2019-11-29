國民黨總統參選人韓國瑜今傍晚與國民黨副主席郝龍斌、北市士林、大同區立委參選人孫大千共同拜會士林慈諴宮，即使現場下起雨，人潮仍擠爆士林夜市，還有不少年輕人舉旗力挺，韓國瑜強調，接到所有民調通通說支持蔡英文，痛批民進黨「他們喜歡民調，但我們喜歡是民心」，呼籲民心比民調重要。

這場傾聽之旅，韓國瑜表示，用三個字形容台灣，就是悶苦茫，「第一悶，全民大悶鍋的悶，大家都很鬱卒，第二苦，好多基層民眾過得好辛苦，2019年關閉的工廠大概有4萬家，一家公司一家公司幾10個員工可能會有幾10萬人失業，好多人都開始放無薪假，非常非常的辛苦，第三茫，茫然的茫，不知道台灣的未來會怎樣，大家心理都非常的擔心」。

韓國瑜致詞時再強調教育政策三箭，第一，明年全台灣所有國小一年級六歲的小孩必須接受中、英文雙語教育。第二，明年開始，全台灣所有大學生、碩士班、博士班的學生必須申請，出國做交換生，一年沒有錢，政府幫你想辦法，第三，所有的軍公教警消45歲以下，我們一年爭取1％3500位送出國，政府一個人補助2萬美金，讓我們所有軍公教、警消也要跟全世界接軌。

韓國瑜說，如果世界忘記了台灣、台灣忘記了世界。台灣的前途將會非常的暗淡而且非常的危險，一定要跟國際趕快接軌。一定要在幾年之內要讓台灣脫胎換骨。台灣的旁邊沒有一個國家會等台灣，從菲律賓、馬來西亞、新加坡、印尼、泰國、越南，每一個都在快速進步，台灣不能再等，必須要翻轉未來，唯一的機會，就在手上神聖的選票。

韓國瑜高喊，「中華民國是一隻巨大雄壯的老鷹，沒有兩隻翅膀飛不動，一隻翅膀總統府，另外一隻翅膀立法院」，誓言要讓中華民國這隻雄鷹奮起，展翅高飛。

台北市第二選區的立委參選人孫大千表示，一開始看到我們在前來的路上，看到下雨，但是下車看到滿滿的人潮，強烈感受庶民夥伴最常講的一句話，「我們都沒有離開，再大的雨也澆熄不了我們的熱情，就好像再怎麼抹黑，也打擊不了我們的信心，你越黑我越挺」。孫強調，未來45天會有各式各樣的抹黑，會有一顆又一顆的核彈，要用選票，實際的行動告訴這些抹黑的人，告訴這些丟核彈的人，「你越黑我們越挺韓國瑜」。

(中時 )