竹塘米飄香糙纖餐包。（吳敏菁攝）

竹塘米飄香乳酪。（吳敏菁攝）

米乳酪、糙米餐包原來這麼好吃！彰化竹塘米連續10年在全國性稻米品質競賽中奪佳績，是台灣優良白米代名詞，竹塘鄉農創意在推出「竹塘米飄香乳酪」、「竹塘米飄香糙纖餐包」，讓人一嘗就讓人感動，直呼「幸福的滋味就是這樣」。

來自彰化西南角、濁水溪扇狀平原所生產的優質彰化竹塘米，是台灣冠軍米代名詞，竹塘鄉農會多年來，不只是讓人愛吃飯，更結合創意，大力推廣竹塘米，在創意米食、國民美食都能看到竹塘米的蹤跡，把竹塘米製品融入其他日常生活的食品。

縣長王惠美表示，竹塘鄉農會超用心，2018年研發「竹塘米冰棒」，這次農會與竹塘子弟一起努力，將優良的米研發成乳酪卷及餐包。期望透過改良場提供好的品種，將米食文化更加發揚光大，讓貨出去、人進來，大家賺大錢。

竹塘鄉農會總幹事詹光信表示，1950、60年代，國人每年食米量是80至90公斤，到現在國人每年食米量下降到大約只有45公斤，為了推廣米食文化，研發新的米製品，期望將米食生活化、多元化、方便化以及健康化，並提升農民的收入。

竹塘米豎立好口碑，詹光信強調，竹塘鄉農會也會更積極的研發以及管理，讓全國鄉親都可以吃到彰化生產的優質竹塘米。

(中時 )